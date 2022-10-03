У ЖИТЕЛЕЙ ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА ПРОВЕРЯТ ЗРЕНИЕ

Сухум. 3 октября 2022. Абхазия-Информ. Передвижной комплекс по диагностике зрения 3 и 4 октября будет работать в г. Ткуарчале. Прием будет осуществляться у Центральной районной больницы с 09:00 до 17:00.

По просьбе Минздрава Абхазии клиника доктора Шаталова направила в республику рефракционного и детского офтальмохирурга. Теперь есть возможность проверить зрение детей от 6 лет.