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Абхазия Информ

У ЖИТЕЛЕЙ ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА ПРОВЕРЯТ ЗРЕНИЕ

Новости Понедельник, 03 октября 2022 21:05
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У ЖИТЕЛЕЙ ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА ПРОВЕРЯТ ЗРЕНИЕ

Сухум. 3 октября 2022. Абхазия-Информ. Передвижной комплекс по диагностике зрения 3 и 4 октября будет работать в г. Ткуарчале. Прием будет осуществляться у Центральной районной больницы с 09:00 до 17:00.

По просьбе Минздрава Абхазии клиника доктора Шаталова направила в республику рефракционного и детского офтальмохирурга. Теперь есть возможность проверить зрение детей от 6 лет.

За время работы российских офтальмологов в Абхазии они уже проверили зрение у 445 человек.

Прием пациентов с воспалительными заболеваниями не осуществляется.

Пациенты по возможности должны иметь с собой любой документ, удостоверяющий личность.

О передвижении диагностического комплекса в другие районы или населенные пункты Минздрав будет оповещать заранее.

Вся консультативная помощь оказывается бесплатно.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 03 октября 2022 21:09

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