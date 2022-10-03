ПРЕМЬЕРА ДЕТСКОГО СПЕКТАКЛЯ «ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ ОЗ»

Сухум. 3 октября 2022. Абхазия-Информ. В Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера 6 октября состоится премьера спектакля Детской театральной студии «Возвращение из волшебной страны Оз» по мотивам произведений Фрэнка Баума. Руководитель Детской студии «Чик» при РУСДРАМе, режиссер-постановщик спектакля заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания сам написал к нему инсценировку, а также музыку и песни.

«Мы оставили сюжет о том, как главная героиня возвращается домой из волшебной страны Оз. Спектакль о ее пути обратно, – сказал режиссер и композитор. – Так как спектакль детский, чем больше в нем музыки и песен, тем легче воспринимать ребенку информацию, которую несет спектакль. Любая песня – это движущая сюжета, раскрывающая то, что не проговаривается текстом».

Джамбул Жордания отметил, что если раньше выпускные спектакли ставились силами внутри самой студии, то сейчас весь театр занимается подготовкой к «Возвращению из волшебной страны Оз» – все цеха, художники, бутафоры, технические работники, а также актеры театра, которые преподают в студии.

Художник по костюмам – Наташа Шпанова, художник по свету – Илларион Пасания, за декорации отвечает Аслан Куркунава, ставит танцы к спектаклю преподаватель студии, актер Эмиль Петров.

«Весь театр заряжен на работу. Выпускается спектакль именно как полномасштабный продукт РУСДРАМа. Все цеха задействованы, работаем над ним как над большим взрослым спектаклем. Так решил наш гендиректор Ираклий Хинтба», – сказала преподаватель по актерскому мастерству и пластике Детской театральной студии, ведущая актриса РУСДРАМа, заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян.

В третьем потоке Детской студии 19 выпускников: Инара Тарба, Леона Кишмария, Ева-Мария Полякова, Анна Бжания, Глеб Морозов, Данна Амичба, Лео Джения, Яна Александрова, Самира Барциц, Рабия Барциц, Лашар Цвижба, Святослав Носковец, София Толмачёва, Алиса Бутба, Есения Бутба, Арсений Заморников, Святослав Носковец, София Толмачёва и Лея Гургулия.

«Ребят всегда приходит больше, бывает и до 30, но на творческом задании некоторые отсеиваются. Принятых в студию детей было больше, сейчас их 19. Это те, кто выдержал весь курс обучения протяженностью в один год. Он был сложным для ребят, остались самые крепкие, сильные, смелые, талантливые», – отметила Анна Гюрегян.

Педагог уточнила, что занятия в студии проходят по основным дисциплинам курсов актерского мастерства – актерское мастерство, пластика, сценическое движение, сценическая речь, хореография, вокал.

«Вот уже три месяца проходят плотные репетиции, и сейчас идут генеральные прогоны к финальному показу 6 октября. Дети с нетерпением ждут выхода на большую сцену. Приглашаем зрителей поддержать их и посмотреть новую постановку в РУСДРАМе», – сказала актриса.

Предыдущие выпускные спектакли Детской студии «Муха-Цокатуха» Корнея Чуковского и «Лесной переполох» по пьесе Джамбула Жордания прошли два года и год назад при большом зрительском спросе.

Спектакль Детской театральной студии «Возвращение из волшебной страны Оз» покажут в РУСДРАМе 6 октября в 17 часов. Билеты на спектакль можно купить в кассе театра, офисах «А-Мобаил» и онлайн.

Материал подготовила Амра Амичба.