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Абхазия Информ

ЗАВЕРШИЛСЯ «КУБОК ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ»

Новости Понедельник, 03 октября 2022 21:21
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ЗАВЕРШИЛСЯ «КУБОК ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ»

Сухум. 3 октября 2022. Абхазия-Информ. Завершился XI Международный турнир по волейболу «Кубок Победы и Независимости Абхазии» среди девушек 2007-2008 г.р., который проходил с 29 сентября по 3 октября 2022 г. в Сухуме в спортивном зале РДЮСШ игр.

В турнире приняли участие 7 команд, по 12 человек: Черкесск, Светлоград, Гагра, Гудаута, Сухум, РДЮСШ. Соревнования проходили по круговой системе.

По итогам игр первое место у команды из г. Черкеск, второе у команды из Светлогорска и третье у команды из г. Сухум.

Лучшими игроками признаны: Дышкова Мадина и Шаманская Злата из г. Черкесска, Казанджян Эмилия из г. Гагры, Кесян Аурика из г. Сухума, Хутаба

Софа из г .Пицунды, Абгаджава Диана из г. Гудауты, Трегуб Стефания из г. Светлогорска.

Перспективными игроками признаны Хагба Вероникаиз Гудауты и Портянко Дарья из Светлограда.

Победители и призеры были награждены кубками и медалями, все участники грамотами. Тренеры команд награждены ценными призами.

Главный судья соревнований Олег Лакрба.

Тренирует женскую команду по волейболу Управления по делам молодежи и спорта Никулина Рузанна.

Турнир проведен МУ Администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 03 октября 2022 21:31

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