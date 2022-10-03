ЗАВЕРШИЛСЯ «КУБОК ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ»

В турнире приняли участие 7 команд, по 12 человек: Черкесск, Светлоград, Гагра, Гудаута, Сухум, РДЮСШ. Соревнования проходили по круговой системе.

Сухум. 3 октября 2022. Абхазия-Информ. Завершился XI Международный турнир по волейболу «Кубок Победы и Независимости Абхазии» среди девушек 2007-2008 г.р., который проходил с 29 сентября по 3 октября 2022 г. в Сухуме в спортивном зале РДЮСШ игр.

По итогам игр первое место у команды из г. Черкеск, второе у команды из Светлогорска и третье у команды из г. Сухум.

Лучшими игроками признаны: Дышкова Мадина и Шаманская Злата из г. Черкесска, Казанджян Эмилия из г. Гагры, Кесян Аурика из г. Сухума, Хутаба

Софа из г .Пицунды, Абгаджава Диана из г. Гудауты, Трегуб Стефания из г. Светлогорска.

Перспективными игроками признаны Хагба Вероникаиз Гудауты и Портянко Дарья из Светлограда.

Победители и призеры были награждены кубками и медалями, все участники грамотами. Тренеры команд награждены ценными призами.

Главный судья соревнований Олег Лакрба.

Тренирует женскую команду по волейболу Управления по делам молодежи и спорта Никулина Рузанна.

Турнир проведен МУ Администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта».