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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ЛАШИ АШУБА И КОНСТАНТИНА КОСАЧЕВА

Новости Понедельник, 03 октября 2022 22:06
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ВСТРЕЧА ЛАШИ АШУБА И КОНСТАНТИНА КОСАЧЕВА

Сухум. 3 октября 2022. Абхазия-Информ. В рамках первого дня официального визита в Россию делегации Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия во главе со спикером Лашей Ашуба состоялась встреча с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константином Косачевым.  

От абхазской стороны во встрече также приняли участие вице-спикер Парламента Астамур Аршба, зампредседателя Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Демур Гогия, член Комитета по государственно-правовой политике Инар Гицба, руководитель Аппарата Народного Собрания Абхазия Вадим Бжания, временный поверенный в делах Республики Абхазия в Российской Федерации Мадина Авидзба и советник Посольства Пачуг Чукбар. 

С российской стороны во встрече участвовали: председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев,  зампредседателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев, член Комитета по международным делам Арсен Каноков, замруководителя Аппарата Совета Федерации – начальник управления международных связей Николай Парузин, замруководителя секретариата заместителя председателя Совета Федерации Олег Ходырев, заместитель директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России Алексей Синегубов. 

В ходе встречи, прошедшей в дружественной и тёплой атмосфере, состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам развития двухсторонней повестки. Абхазская сторона также предложила к обсуждению ряд вопросов, связанных с укреплением военной безопасности Республики Абхазия, облегчением процедуры прохождения государственной границы между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, формированием ценообразования на нефтепродукты с целью выравнивания стоимости нефтепродуктов в Республике Абхазия с внутрироссийскими, содействием обеспечению социальной поставки электроэнергии.   Лаша Ашуба особо отметил значимость интенсификации работы по линии постоянно действующей Комиссии по сотрудничеству Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.    

Стороны подробно обсудили текущую международную обстановку. «Встречаемся в непростой период – когда Россия ведет борьбу с неонацизмом, коллективным Западом и США, борьбу за будущее справедливой мировой конфигурации, борьбу за жизни множества людей. Люди, проживающие на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, свое мнение выразили на референдумах. Право народов выбирать собственную судьбу является приоритетным. Несколько дней назад мы отмечали 29-ю годовщину дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии, и нам, как людям, перенесшим войну, хорошо понятно, на чем основывается позиция Российской Федерации. Мы эту позицию поддерживаем», – подчеркнул Лаша Ашуба. 

В завершение встречи стороны подтвердили твёрдое намерение плодотворно сотрудничать в области достигнутых договорённостей.

В ходе официального визита Лаша Ашуба оставил памятную запись в книге почетных гостей Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: «Удачи и успехов в благородном деле служения народу России!». 

В неформальной беседе Константин Косачев подчеркнул, что абхазская делегация – первые зарубежные гости, которых Совет Федерации принимает в новом Доме приемов, а спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба своей записью открыл новую книгу почетных гостей.

Об этом сообщает сайт Парламента Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 03 октября 2022 22:18

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