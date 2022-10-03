МИНИСТР ОБОРОНЫ РЮО ПРИБЫЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В АБХАЗИЮ
Новости Понедельник, 03 октября 2022 22:21
Сухум. 3 октября 2022. Абхазия-Информ. Министр обороны Республики Южная Осетия Марат Павлов прибыл в Абхазию по поручению президента Алана Гаглоева. Он встретился с министром обороны Абхазии Владимиром Ануа.
Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и порядок совместного взаимодействия, а также вопросы двустороннего военного сотрудничества.
Павлов также провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии Сергеем Шамба.
В рамках рабочего визита намечен ряд других мероприятий.