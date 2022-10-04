CОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА «НАРТИАДА»

В открытии фестиваля принял участие советник министра культуры Милана Бжания, которая поприветствовала всех участников от лица министра культуры.

Сухум. 4 октября 2022. Абхазия-Информ. При поддержке Министерства культуры Абхазии в республике впервые состоялось открытие мультикультурного проекта «НАРТИАДА».

«Нартиада» – уникальный мультикультурный проект, направленный на сохранение и возрождение историко-культурного наследия народов. Деятельность проекта наглядно показывает актуальность исследования национальных тем в современном обществе, тем самым даёт импульс к возрождению исторической памяти.