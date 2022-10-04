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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ГОСАКАДЕМАНСАМБЛЯ ИМ. ИГОРЯ МОИСЕЕВА

Новости Вторник, 04 октября 2022 16:12
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ГОСАКАДЕМАНСАМБЛЯ ИМ. ИГОРЯ МОИСЕЕВА

Сухум. 4 октября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с Народной артисткой РФ Еленой Щербаковой, художественным руководителем Государственного академического ансамбля им. Игоря Моисеева (Балет Игоря Моисеева).

Балет с мировой славой находится на гастролях в Абхазии с посвященной к 85-летию коллектива специальной программой, которая будет представлена Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба.

Гастроли проходят при поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», учрежденного российским бизнесменом и меценатом Алишером Усмановым и министерства культуры Республики Абхазия.

Александр Анкваб выразил благодарность Елене Щербаковой за ее особое отношение к Абхазии.

«Мы всегда рады видеть Вас и Ваш прославленный коллектив в нашей стране. Высоко ценим за любовь к Абхазии и за стремление создать нам праздник, поделиться невероятным талантом, которым обладает Балет Игоря Моисеева», – сказал гостье премьер-министр.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 04 октября 2022 16:16

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