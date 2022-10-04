ВСТРЕЧА СПИКЕРА ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ЛАШИ АШУБА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ВЯЧЕСЛАВОМ ВОЛОДИНЫМ

В Москве состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и спикера Народного Парламента Республики Абхазия Лаши Ашуба, сообщается на сайте Госдумы РФ.

«Предлагаю нам вместе изучить соглашение между Государственной Думой и Парламентом Абхазии и выйти на его подписание как можно быстрее, чтобы в рамках нового формата мы с вами смогли работать более эффективно, решая проблемы граждан наших стран», – заявил председатель Госдумы.

Также Вячеслав Володин принял приглашение Лаши Ашуба посетить Абхазию с официальным визитом.

В свою очередь спикер Парламента Абхазии выразил уверенность в том, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

В ходе встречи председатель Госдумы также отметил необходимость обсуждения новых форматов сотрудничества, в частности создания межпарламентской комиссии высокого уровня.

«Было бы правильно, имея уже положительный опыт выстраивания работы в рамках межпарламентского сотрудничества, создать комиссию высокого уровня», — сказал он.

«Задача комиссии – заниматься гармонизацией законодательства между нашими странами, решая проблемы, которые волнуют людей, чтобы была конкретная отдача», – добавил Вячеслав Володин.

Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба заявил, что народ его страны хорошо знает цену свободе и независимости.

«Наш собственный опыт служит истинному пониманию того, что происходит сегодня в Донбассе, как жили люди на территории ЛНР, ДНР восемь лет, что к этому привело и на чем основывается позиция Российской Федерации. И мы эту позицию поддерживаем», – отметил он.

По его словам, право народов на свободу выбора собственной судьбы является приоритетным.

«События, которые происходили в России 30 сентября, вчера в Государственной Думе, сегодня в Совете Федерации – это события, особенно важные для жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, это залог счастливой жизни и будущего этих людей. Сегодняшняя борьба России с неонацизмом, коллективным Западом – это борьба за будущее многих людей, это справедливое устройство мировой конфигурации, где нет однополярности и гегемонии со стороны одного государства», – заключил Лаша Ашуба.

В ходе официального визита в Российскую Федерацию Абхазия Лаша Ашуба возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Делегацию Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, принимавшую участие в церемонии возложения, сопровождал заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Неверов.