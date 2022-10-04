ПРЕЗИДЕНТ ТПП ВСТРЕТИЛАСЬ С БИЗНЕС ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ

Сухум. 4 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава встретилась с делегацией из ФРГ, возглавляемой официальным представителем ТПП в Германии Вольфгангом Матцке. В составе делегации Гуо Сийа – консультант Китайских компаний в Европе и Ульрих Руппе – доктор сосудистой хирургии Берлинского медицинского центра «Хелле Митте».

В ходе встречи обсуждались вопросы работы Представительства палаты в Германии, возможные аспекты развития торгово-экономических взаимоотношений между бизнес-сообществом Абхазии и Германии.

Тамила Мерцхулава отметила работу Вольфганга Матцке, который проводит многочисленные презентации нашей республики за рубежом и встречи с предпринимателями с целью развития отношений бизнес-сообществ обеих стран, презентации абхазской продукции на различных выставочных площадках.

В беседе с президентом ТПП гости обсудили ряд тем, связанных с предпринимательством, а также возможность инвестирования в открытие медицинского центра по немецким технологиям в Абхазии, что позволит медицине республики выйти на новый уровень.

В этой связи руководство ТПП организовало встречу немецкой делегации с министром здравоохранения Абхазии Эдуардом Бутба.