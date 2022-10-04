Сухум. 4 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял Алиаса Авидзба, участника специальной военной операции на Украине, заместителя командира 4-ой роты интернациональной бригады «Пятнашка». «Рад тебя видеть, Алиас! Твое поведение достойно высокого внимания. Воспитанный в духе Апсуара именно так и должен поступать. Я, как глава государства, хочу поблагодарить тебя. Желаю в дальнейшем успехов, благополучия. Пусть Господь хранит тебя», – сказал президент.

Алиас Авидзба выразил благодарность главе государства за поддержку и помощь после тяжёлого ранения.

«По Вашему ходатайству президент Российской Федерации поддержал инициативу о приеме в гражданство России в упрощенном порядке. Это благодаря Вам. Спасибо большое», – сказал на встрече Алиас Авидзба.



Глава государства интересовался самочувствием бойца, обеспечением необходимой медицинской помощью.



Авидзба был тяжело ранен в ходе спецоперации в Донбассе. Руководство страны приняло распоряжение о выплате раненым гражданам республики Алиасу Авидзба и Нарсоу Адлейба по 500 тысяч рублей .



Алиас Авидзба поблагодарил президента: «Моя семья и мои близкие выражают Вам искренние слова благодарности за помощь».



Аслан Бжания интересовался как в настоящее время чувствует себя Авидзба, как проходит курс реабилитации, как чувствуют себя абхазские бойцы, участники спецоперации на Украине.



Авидзба подчеркнул, что бойцы благодарны руководству страны за поддержку и помощь. У них хорошее настроение, они готовы к выполнению любых поставленных перед ними задач», – сказал он.



Глава государства передал им тёплые пожелания.



Далее на встрече обсуждалась ситуация на Украине.



Глава государства отметил, что не сомневается в положительном исходе специальной военной операции на Украине. Говоря о внутриполитических процессах в республике, президент подчеркнул важность сохранения единства.



«Моя задача сохранить народ Абхазии и в конечном итоге сделать так, чтобы каждый был счастлив, жил достойно и в достатке. Сохранение нашего этноса, языка, культуры – главная задача», – сказал Аслан Бжания.



Говоря о международной ситуации, Бжания подчеркнул, что у противников России Республика Абхазия на карте не обозначена.

«Исходя из этого ваша миссия сложная, ответственная, но важная», – сказал он.

Президент заверил Алиаса Авидзба, что его знания и опыт будут востребованы в полной мере во благо Родины.

«Сейчас задача номер один – вернуться в строй», – сказал президент.

Авидзба пожелал главе государства успехов и достижений.

«Вы руководите страной в сложное время. Мы горды, что у нас такая поддержка от руководства. Нас это воодушевляет. Спасибо за сегодняшнюю встречу», – сказал А.Авидзба.

Об этом сообщает сайт президента.