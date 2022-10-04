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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ АЛИАСА АВИДЗБА, УЧАСТНИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Новости Вторник, 04 октября 2022 18:14
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ АЛИАСА АВИДЗБА, УЧАСТНИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Сухум. 4 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял Алиаса Авидзба, участника специальной военной операции на Украине, заместителя  командира 4-ой роты  интернациональной бригады «Пятнашка».

«Рад тебя видеть, Алиас!  Твое поведение достойно высокого внимания. Воспитанный в духе  Апсуара  именно так и должен поступать.  Я, как глава государства, хочу поблагодарить тебя. Желаю в дальнейшем успехов, благополучия. Пусть Господь хранит тебя», – сказал президент.

Алиас Авидзба выразил благодарность главе государства за поддержку и помощь  после тяжёлого ранения.

«По Вашему ходатайству президент Российской Федерации поддержал инициативу о приеме в гражданство России в упрощенном порядке. Это благодаря Вам. Спасибо большое», – сказал на встрече Алиас Авидзба.

Глава государства интересовался самочувствием бойца, обеспечением необходимой медицинской помощью.

Авидзба был тяжело ранен в ходе спецоперации  в  Донбассе.    Руководство страны приняло распоряжение о выплате раненым гражданам  республики Алиасу Авидзба и Нарсоу Адлейба по 500 тысяч рублей .

Алиас Авидзба поблагодарил президента: «Моя семья и мои близкие выражают Вам искренние слова благодарности за помощь». 

Аслан Бжания интересовался как в настоящее время чувствует себя Авидзба, как проходит курс реабилитации, как чувствуют себя абхазские бойцы, участники спецоперации на Украине.

Авидзба подчеркнул, что бойцы благодарны руководству страны за поддержку и помощь.  У них хорошее настроение,  они готовы к выполнению любых поставленных перед ними задач», – сказал он.

Глава государства передал им тёплые пожелания.

Далее на встрече обсуждалась  ситуация на Украине.

Глава государства  отметил, что не сомневается в положительном исходе специальной военной операции на Украине. Говоря о внутриполитических процессах в республике, президент  подчеркнул важность сохранения единства. 

«Моя задача сохранить народ Абхазии и в конечном итоге сделать так, чтобы  каждый был счастлив, жил достойно и в достатке. Сохранение нашего этноса, языка, культуры – главная  задача», – сказал Аслан Бжания.

Говоря о международной ситуации, Бжания подчеркнул, что  у противников России  Республика Абхазия на  карте  не обозначена.  

«Исходя из этого ваша миссия сложная, ответственная,  но важная», – сказал он.  

Президент заверил Алиаса Авидзба, что его знания и опыт будут востребованы в полной мере во благо Родины.

«Сейчас  задача номер один – вернуться в строй», – сказал президент.  
Авидзба  пожелал  главе государства  успехов и достижений.  

«Вы  руководите страной в  сложное время. Мы горды,  что у нас такая поддержка от руководства. Нас это воодушевляет. Спасибо за сегодняшнюю встречу», – сказал А.Авидзба.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 04 октября 2022 18:25

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