ПЛАНА ЗА СЕНТЯБРЬ МНС ВЫПОЛНЕН НА 132%
Сухум. 4 октября 2022. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам поступления налоговых платежей в бюджет за сентябрь текущего года составили 511,3 млн руб. при плане 386,0 млн руб. Выполнение плана за сентябрь 2022 г. – 132%.
За девять месяцев 2022 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 2 992,8 млн руб. при плане 2 169,5 млн руб. Выполнение – 138%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 823,2 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 128%, что в суммарном выражении равно – 652,4 млн руб.
Поступления налоговых платежей по районам за девять месяцев 2022 года составили:
По г. Сухум – при плане 1 141,3 млн руб. поступило 1 429,3 млн руб. выполнение 125%.
По Гагрскому району – при плане 526,8 млн руб. поступило 838,6 млн руб. выполнение 159%.
По Гудаутскому району – при плане 177,3 млн руб. поступило 297,4 млн руб. выполнение 168%.
По Сухумскому району – при плане 112,0 млн руб. поступило 114,4 млн руб. выполнение 102%.
По Гулрыпшскому району – при плане 50,9 млн руб. поступило 74,1 млн руб. выполнение 146%.
По Очамчырскому району – при плане 109,3 млн руб. поступило 156,8 млн руб. выполнение 143%.
По Ткуарчалскому району – при плане 18,8 млн руб. поступило – 44,1 млн руб. выполнение 235%.
По Галскому району – при плане 33,1 млн руб. поступило 38,0 млн руб. выполнение 115%.
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