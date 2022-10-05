НАЧАТ ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ДОМА-МУЗЕЯ Д. ГУЛИЯ

Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. В литературно-мемориальном Доме-музее Д.И. Гулиа проводится частичный ремонт за счет финансовой помощи правительства Абхазии. На эти цели выделено 1 млн 200 тысяч рублей.

«Конечно мы добивались капитального ремонта-реставрации, но я надеюсь, что будет и такая возможность. Главное, что на нас обратили внимание», – сказала в интервью АТ директор музея Светлана Корсая.