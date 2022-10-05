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Абхазия Информ

НАЧАТ ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ДОМА-МУЗЕЯ Д. ГУЛИЯ

Новости Среда, 05 октября 2022 13:17
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НАЧАТ ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ ДОМА-МУЗЕЯ Д. ГУЛИЯ

Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. В литературно-мемориальном Доме-музее Д.И. Гулиа проводится частичный ремонт за счет финансовой помощи правительства Абхазии.  На  эти цели выделено 1 млн 200 тысяч рублей.

«Конечно мы добивались капитального ремонта-реставрации,  но я надеюсь, что будет и такая возможность.  Главное, что на нас обратили внимание», – сказала в интервью АТ директор музея Светлана Корсая.  

Дом-музей Дмитрия Гулиа был открыт в 1974 году в здании, которому более века и оно давно нуждается в капитальном ремонте.

Для посещения открыт рабочий кабинет писателя, в котором сохранились личные вещи, фотографии, книги и рукописи основоположника абхазской литературы.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 05 октября 2022 14:18

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