В АБХАЗИИ ПРОШЛИ КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ УЧЕНИЯ
Новости Среда, 05 октября 2022 12:56
Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. На общевойсковом полигоне «Цабал», в формате проведения командно-штабных мобилизационных учений с оперативным направлением «Восток», проводились занятия по боевому слаживанию с личным составом 1-го стрелкового полка резерва.
Военнослужащие данного резервного формирования получили практику в подготовке подчиненного личного состава, выполнили ряд нормативов по предметам боевой подготовки, а так же повысили боевой и моральный дух, и слаженность резервистов.