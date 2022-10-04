АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С АВТОРАМИ «БЕЛОЙ КНИГИ АБХАЗИИ»

Сухум. 4 октября 2022. Абхазия-Информ. Глава государства встретился с российским учёным, доктором геолого-минералогических наук, профессором, академиком Российской академии естественных наук, членом Союза писателей России и Союза журналистов Абхазии Павлом Флоренским и его супругой Татьяной Шутовой, филологом, кавалером ордена Леона, военным корреспондентом ряда московских газет во время Отечественной войны народа Абхазии, членом Союза журналистов Абхазии.

Приветствуя гостей, Аслан Бжания выразил благодарность ученым за вклад, который они внесли в популяризацию истории и культуры абхазского народа. «Мы очень рады, что в эти праздничные дни вы рядом с нами, пусть такие встречи будут еще много десятилетий», – отметил глава государства.



Гости поблагодарили президента за встречу и рассказали об основных аспектах своей деятельности в настоящее время, а также планах на будущее.

«Мы были бы рады еще послужить Абхазии делом», – сказала Татьяна Шутова.

Об этом сообщает сайт президента.