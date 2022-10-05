ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ИЛЬЕЙ ДЕНИСОВЫМ

Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковником Ильей Денисовым.

Во встрече приняли участие глава Администрации президента Джансух Нанба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.