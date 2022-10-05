ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ИЛЬЕЙ ДЕНИСОВЫМ
Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковником Ильей Денисовым.
Во встрече приняли участие глава Администрации президента Джансух Нанба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.
Обсуждались конкретные вопросы взаимодействия спасательных ведомств двух стран, координации действий спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях в первую очередь на приграничных территориях.
Об этом сообщает сайт президента.
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