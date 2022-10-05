ЛЕВ КВИЦИНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ МЧС РОССИИ ИЛЬЕЙ ДЕНИСОВЫМ

Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. В Абхазии в краткой рабочей поездке находился заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковник Илья Денисов.

На встрече с министром по ЧС РА, генерал-лейтенантом Львом Квициния российский коллега обсудил конкретные вопросы взаимодействия спасательных ведомств двух стран, координации действий спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях в первую очередь на приграничных территориях.