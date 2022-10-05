 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЕЛЕНА ЩЕРБАКОВА: «ТАНЦЕВАТЬ ДЛЯ ТАКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПУБЛИКИ – ЭТО ПРОСТО ВОСТОРГ»

Новости Среда, 05 октября 2022 14:53
Оцените материал
(0 голосов)
ЕЛЕНА ЩЕРБАКОВА: «ТАНЦЕВАТЬ ДЛЯ ТАКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПУБЛИКИ – ЭТО ПРОСТО ВОСТОРГ»

Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. Балет Игоря Моисеева представил юбилейную программу «Моисеевцам-85», включающую в себя произведения в постановке Игоря Моисеева, созданные мастером в разные периоды его творчества и ставшие мировой классикой.

У зрителей была уникальная возможность наблюдать виртуозное исполнение, отточенную технику и эмоциональную выразительность танцовщиков, которые удивительно талантливо передают неповторимый колорит самобытной многонациональной российской культуры и разных стран мира.

После концерта на сцену вышла художественный руководитель и директор ансамбля, народная артистка РФ Елена Щербакова, которая отметила: «Танцевать для такой эмоциональной публики – это просто восторг. Вы свои эмоции подарили нашим артистам, и они ответили, чем могли. Я хочу поблагодарить Фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», благодаря которому мы сегодня здесь. Выражаю благодарность министерству культуры Абхазии за содействие в проведении этих концертов, а также премьер-министру Республики Александру Анквабу, который очень хорошо разбирается в искусстве. Мы желаем всем крепкого здоровья и мира. Спасибо вам!»

Государственный академический ансамбль народного танца был создан Игорем Моисеевым в 1937 году. Ансамбль стал первым в мире профессиональным хореографическим коллективом, занимающимся художественной интерпретацией и пропагандой фольклора народов мира, в том числе греческих, еврейских, мексиканских танцев, а также танцев народов СНГ.

Сегодня, 5 октября, состоится второй концерт ансамбля.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 05 октября 2022 14:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЛЕВ КВИЦИНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ МЧС РОССИИ ИЛЬЕЙ ДЕНИСОВЫМ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОЗДРАВИЛ УЧИТЕЛЕЙ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.