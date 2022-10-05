ЕЛЕНА ЩЕРБАКОВА: «ТАНЦЕВАТЬ ДЛЯ ТАКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПУБЛИКИ – ЭТО ПРОСТО ВОСТОРГ»

Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. Балет Игоря Моисеева представил юбилейную программу «Моисеевцам-85», включающую в себя произведения в постановке Игоря Моисеева, созданные мастером в разные периоды его творчества и ставшие мировой классикой.

У зрителей была уникальная возможность наблюдать виртуозное исполнение, отточенную технику и эмоциональную выразительность танцовщиков, которые удивительно талантливо передают неповторимый колорит самобытной многонациональной российской культуры и разных стран мира.

После концерта на сцену вышла художественный руководитель и директор ансамбля, народная артистка РФ Елена Щербакова, которая отметила: «Танцевать для такой эмоциональной публики – это просто восторг. Вы свои эмоции подарили нашим артистам, и они ответили, чем могли. Я хочу поблагодарить Фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», благодаря которому мы сегодня здесь. Выражаю благодарность министерству культуры Абхазии за содействие в проведении этих концертов, а также премьер-министру Республики Александру Анквабу, который очень хорошо разбирается в искусстве. Мы желаем всем крепкого здоровья и мира. Спасибо вам!»

Государственный академический ансамбль народного танца был создан Игорем Моисеевым в 1937 году. Ансамбль стал первым в мире профессиональным хореографическим коллективом, занимающимся художественной интерпретацией и пропагандой фольклора народов мира, в том числе греческих, еврейских, мексиканских танцев, а также танцев народов СНГ.

Сегодня, 5 октября, состоится второй концерт ансамбля.