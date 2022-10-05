ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОЗДРАВИЛ УЧИТЕЛЕЙ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

«Дорогие учителя! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Этот праздник является по-особенному теплым. Каждый из нас помнит своего первого учителя, учителей, оставивших добрый след в нашей жизни.

Учитель – это не просто профессия. Это миссия, которая требует от вас как высокого профессионализма, так и особенных душевных качеств. Невозможно переоценить ваш ежедневный кропотливый труд, ведь вы не только даете знания, но и помогаете становлению личности, формированию мировоззрения!» – отмечается в поздравлении.

Глава государства выразил благодарность учителям за их нелегкий труд, успехи учеников и пожелал счастья, благополучия и новых профессиональных достижений.