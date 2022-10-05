БЕСЛАН ЭШБА: УЧИТЕЛЬ ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

Учитель – это не только профессия, это призвание.

Учитель играет важную роль в жизни каждого человека. Быть учителем нелегко, особенно в непростые времена.

В этом учебном году вы вернулись в обычный режим работы, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Вам приходится наверстать пробелы, связанные с частичным дистанционным обучением последние годы. Это время показало, что вы готовы доносить знания до детей при любых условиях. Спасибо вам за преданность своей профессии. Мы уверены, что вы преодолеете все трудности, сумеете вместе со своими учениками добиться хороших результатов.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, мирного неба!

Низкий поклон вам за ваш нелёгкий труд!