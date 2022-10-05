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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА: УЧИТЕЛЬ ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

Новости Среда, 05 октября 2022 15:02
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БЕСЛАН ЭШБА: УЧИТЕЛЬ ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба поздравил педагогов сухумских школ с Днем учителя. В поздравлении отмечается:

Дорогие наши педагоги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Международным Днём учителя.

Учитель – это не только профессия, это призвание.

Учитель играет важную роль в жизни каждого человека. Быть учителем нелегко, особенно в непростые времена.

В этом учебном году вы вернулись в обычный режим работы, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Вам приходится наверстать пробелы, связанные с частичным дистанционным обучением последние годы. Это время показало, что вы готовы доносить знания до детей при любых условиях. Спасибо вам за преданность своей профессии. Мы уверены, что вы преодолеете все трудности, сумеете вместе со своими учениками добиться хороших результатов.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, мирного неба!

Низкий поклон вам за ваш нелёгкий труд!

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 05 октября 2022 15:03

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