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Абхазия Информ

РУКОВОДСТВО СТОЛИЦЫ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Новости Среда, 05 октября 2022 15:14
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РУКОВОДСТВО СТОЛИЦЫ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба и замглавы Автандил Сурманидзе принимают участие в праздновании Дня столицы Чеченской Республики. Грозному исполнилось 204 года.

Сегодня состоялось торжественное открытие Дня города Грозного. Делегация Сухума приняла участие в возложении цветов к Мемориалу Славы Первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. ​

В торжествах принимают участие почетные гости, главы городов-побратимов Грозного.

Гости мероприятия посетили музей Ахмат-Хаджи Кадырова. ​

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров сопровождал делегацию Абхазии по дороге в Национальный музей Чеченской Республики.

Сегодня же состоится торжественный прием делегаций мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым, а также праздничный концерт, посвященный Дню Грозного.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 05 октября 2022 15:30

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