РУКОВОДСТВО СТОЛИЦЫ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба и замглавы Автандил Сурманидзе принимают участие в праздновании Дня столицы Чеченской Республики. Грозному исполнилось 204 года.

Сегодня состоялось торжественное открытие Дня города Грозного. Делегация Сухума приняла участие в возложении цветов к Мемориалу Славы Первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. ​