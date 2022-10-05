РУКОВОДСТВО СТОЛИЦЫ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба и замглавы Автандил Сурманидзе принимают участие в праздновании Дня столицы Чеченской Республики. Грозному исполнилось 204 года.
Сегодня состоялось торжественное открытие Дня города Грозного. Делегация Сухума приняла участие в возложении цветов к Мемориалу Славы Первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
В торжествах принимают участие почетные гости, главы городов-побратимов Грозного.
Гости мероприятия посетили музей Ахмат-Хаджи Кадырова.
Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров сопровождал делегацию Абхазии по дороге в Национальный музей Чеченской Республики.
Сегодня же состоится торжественный прием делегаций мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым, а также праздничный концерт, посвященный Дню Грозного.
Об этом сообщает сайт столицы.
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