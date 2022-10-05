НАГРАДЫ УЧИТЕЛЯМ

Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. В Международный день учителя президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о награждении орденом «Ахьдз-Апша» III степени «За многолетний труд в системе образования, вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения»: Нели Таркил – заместителя директора по учебно-воспитательной работе средней школы №5 им. Е. А. Эшба и Ноны Герхелия – преподавателя начальных классов средней школы №1 им. Б. В. Шинкуба.

Указом Президента Аслана Бжания, «За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения» почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» присвоено 15 педагогам:

Ашуба Мадоне – учительнице начальных классов Горской средней школы №10 им. Н. А. Лакоба г. Сухум;

Авидзба Римме – заместителю директора по учебно-воспитательной работе Аацинской средней школы;

Барателия Заире – учительнице абхазского языка сухумской средней школы №14 им. А. П. Чехова;

Габлия Розе – учительнице начальных классов Бзыбской средней школы №1 им. Г. А. Алшундба;

Гунба Шуле Шуговичу – бывшему учителю биологии Дурипшской средней школы;

Гунба Славику – учителю абхазского языка и литературы Ачандарской средней школы им. Т. Ш. Аджба;

Иапшба Нанаше – учительнице начальных классов сухумской средней школы №5 им. Е. А. Эшба;

Калайджян Эльяноре – учительнице английского языка Яштхуской средней школы;

Кокоскерия Эмме – учительнице начальных классов Бзыбской средней школы №1 им. Г. А. Алшундба;

Ломия Наиде – завучу-методисту средней сухумской школы № 5 им. Е.А. Эшба;

Паншиной Светлане – старшему преподавателю музыки Сухумской школы искусств им. Т. Аджапуа;

Сурмава Ларисе – учительнице начальных классов Горской средней школь Ло 10 им. Н.А. Лакоба, г. Сухум;

Таркил Бэле – заведующей детским садом № 1 «Амра», г. Гудаута;

Хеция Изольде – учительнице математики сухумской средней школы №5 им. Е.А. Эшба;

Шоуа Джумке Леварсовичу – бывшему учителю биологии Маркулской средней школы.