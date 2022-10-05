Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. Абхазские и российские парламентарии обсудили вопросы активизации совместной работы Завершая официальный визит в Российскую Федерацию, делегация Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия во главе со спикером Лашей Ашуба встретилась с представителями депутатской группы Государственной Думы по связям с Парламентом Абхазии.

Спикер Парламента проинформировал российских коллег о том, что приступивший к работе новый созыв Народного Собрания сформировал состав комиссии по сотрудничеству с Государственной Думой Федерального Собрания РФ, которую возглавил Астамур Аршба.

Парламентарии обсудили вопросы активизации совместной работы, в том числе, касающиеся разработки плана совместной деятельности абхазской парламентской комиссии и депутатской группы Госдумы и подготовки проекта соглашения между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации о межпарламентском сотрудничестве.

В ходе диалога поднимались темы, связанные с парламентским сопровождением решения актуальных задач в социально-экономической сфере и других направлениях, а также возможности парламентского контроля над действующими абхазо-российскими договорами и соглашениями.

Спикер Парламента РА озвучил необходимость улучшения инженерно-технического оснащения восточной границы Республики Абхазия, что предусмотрено «Договором между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве» от 24 ноября 2014 года, с целью ее укрепления в современных реалиях.

Также Лаша Ашуба обсудил вопросы обеспечения укрепления безопасности Республики Абхазия в целом, отвечающие существующим вызовам современной повестки в сложившейся международной обстановке.

Спикер с удовлетворением отметил, что парламентские связи с представителями депутатской группы Госдумы поступательно развиваются.

Во встрече с абхазской стороны участвовали заместитель спикера Астамур Аршба, заместитель председателя парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Демур Гогия, член комитета по государственно-правовой политике Инар Гицба, руководитель Аппарата Парламента РА Вадим Бжания, временный поверенный в делах Республики Абхазия в Российской Федерации Мадина Авидзба.

С российской стороны во встрече участвовали члены депутатской группы Государственной Думы по связям с Парламентом РА: председатель комитета Госдумы по обороне, координатор группы Андрей Картаполов, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Андрей Воробьев, член комитета Госдумы по защите конкуренции Олег Колесников, член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева, член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.

В завершение встречи Лаша Ашуба пригласил членов депутатской группы Госдумы посетить Абхазию с рабочим визитом для обсуждения задач дальнейшей совместной деятельности с членами комиссии Парламента Республики Абхазия по сотрудничеству с Государственной Думой.