СОСТОЯЛСЯ 56-ОЙ РАУНД ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

В состав делегации Республики Абхазия, возглавляемой заместителем министра иностранных дел Ираклием Тужба вошли заместитель председателя СГБ Республики Абхазия Заал Хварцкия и сотрудники МИД Абхазии Лаша Авидзба, Артур Гагулия и Мадина Шамба.

Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. Состоялся 56-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.

Работа очередного раунда Женевских дискуссий, возобновившихся после долгого перерыва, традиционно велась в формате двух рабочих групп – по безопасности и по гуманитарным вопросам.

Абхазская делегация продолжила настаивать на необходимости согласования и дальнейшего подписания документа о международных гарантиях неприменения силы, как ключевой задачи Международных женевских дискуссий. Грузинская сторона, в очередной раз отказалась вести диалог по этому важному вопросу повестки дня.

В контексте обсуждения проблемы безопасности делегация Республики Абхазия вновь выразила серьезное беспокойство в связи с продолжающимся процессом наращивания военно-технического потенциала Грузии при прямой поддержке США и других стран НАТО.

Абхазская делегация обратила также внимание на то, что проводимые на территории Грузии совместные военные учения под эгидой НАТО, приобретают все более масштабный характер и создают реальную угрозу миру и стабильности в регионе.

В ходе переговоров абхазская делегация подтвердила свою заинтересованность в возобновлении работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в городе Гал. На предыдущем раунде в декабре 2021 года представители Республики Абхазия выступили с новыми предложениями по возобновлению работы данного формата, однако эти инициативы остались без реагирования со стороны грузинских участников. Таким образом, вопрос деятельности в формате МПРИ остается открытым.

Во второй рабочей группе делегация Республики Абхазия акцентировала внимание на вопросах гуманитарного характера, связанных с проблемой свободы передвижения для наших граждан.

Дата проведения очередного 57-го раунда не была определена и остается открытой.