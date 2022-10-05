 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОСТОЯЛСЯ 56-ОЙ РАУНД ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Новости Среда, 05 октября 2022 20:00
Оцените материал
(0 голосов)
СОСТОЯЛСЯ 56-ОЙ РАУНД ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. Состоялся 56-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.

В состав делегации Республики Абхазия, возглавляемой заместителем министра иностранных дел Ираклием Тужба вошли заместитель председателя СГБ Республики Абхазия Заал Хварцкия и сотрудники МИД Абхазии Лаша Авидзба, Артур Гагулия и Мадина Шамба.

Работа очередного раунда Женевских дискуссий, возобновившихся после долгого перерыва, традиционно велась в формате двух рабочих групп – по безопасности и по гуманитарным вопросам.

Абхазская делегация продолжила настаивать на необходимости согласования и дальнейшего подписания документа о международных гарантиях неприменения силы, как ключевой задачи Международных женевских дискуссий. Грузинская сторона, в очередной раз отказалась вести диалог по этому важному вопросу повестки дня.

В контексте обсуждения проблемы безопасности делегация Республики Абхазия вновь выразила серьезное беспокойство в связи с продолжающимся процессом наращивания военно-технического потенциала Грузии при прямой поддержке США и других стран НАТО.

Абхазская делегация обратила также внимание на то, что проводимые на территории Грузии совместные военные учения под эгидой НАТО, приобретают все более масштабный характер и создают реальную угрозу миру и стабильности в регионе.

В ходе переговоров абхазская делегация подтвердила свою заинтересованность в возобновлении работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в городе Гал. На предыдущем раунде в декабре 2021 года представители Республики Абхазия выступили с новыми предложениями по возобновлению работы данного формата, однако эти инициативы остались без реагирования со стороны грузинских участников. Таким образом, вопрос деятельности в формате МПРИ остается открытым.

Во второй рабочей группе делегация Республики Абхазия акцентировала внимание на вопросах гуманитарного характера, связанных с проблемой свободы передвижения для наших граждан.

Дата проведения очередного 57-го раунда не была определена и остается открытой.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 05 октября 2022 20:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ НАХОДЯТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ АКТИВИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.