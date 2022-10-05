В АБХАЗИИ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ НАХОДЯТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ

Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьеры Кристина Озган и Владимир Делба, начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба встретились с представителями Минэкономразвития России – директором Департамента специальных программ и проектов Виталием Гудиным, заместителем директора Департамента Антоном Мельником, помощником министра Михаилом Мухортовым, которые находятся в Абхазии с двухдневным визитом. Во встрече также участвовали посол России в Абхазии Михаил Шургалин и советник-посланник Посольства Максим Литвинов.