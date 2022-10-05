В АБХАЗИИ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ НАХОДЯТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ
Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьеры Кристина Озган и Владимир Делба, начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба встретились с представителями Минэкономразвития России – директором Департамента специальных программ и проектов Виталием Гудиным, заместителем директора Департамента Антоном Мельником, помощником министра Михаилом Мухортовым, которые находятся в Абхазии с двухдневным визитом. Во встрече также участвовали посол России в Абхазии Михаил Шургалин и советник-посланник Посольства Максим Литвинов.
Стороны обсудили ход выполнения мероприятий по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии, вопросы гармонизации законодательства двух стран, энергетики, софинансирования заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы республики.
Последнее от Super User
- ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РА НА 2022 ГОД»
- АРБИТРАЖНЫЙ СУД АБХАЗИИ ВЫНЕСЕ РЯД РЕШЕНИЙ В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РА
- АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ УЧИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
- РУКОВОДСТВО СТОЛИЦЫ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
- БЕСЛАН ЭШБА: УЧИТЕЛЬ ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА