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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ НАХОДЯТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ

Новости Среда, 05 октября 2022 16:44
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В АБХАЗИИ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ НАХОДЯТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ

Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьеры Кристина Озган и Владимир Делба, начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба встретились с представителями Минэкономразвития России – директором Департамента специальных программ и проектов Виталием Гудиным, заместителем директора Департамента Антоном Мельником, помощником министра Михаилом Мухортовым, которые находятся в Абхазии с двухдневным визитом. Во встрече также участвовали посол России в Абхазии Михаил Шургалин и советник-посланник Посольства Максим Литвинов.

Стороны обсудили ход выполнения мероприятий по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии, вопросы гармонизации законодательства двух стран, энергетики, софинансирования заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы республики.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 05 октября 2022 16:49

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