ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РА НА 2022 ГОД»

Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики Республики Абхазия прошло первое заседание межведомственной комиссии по ведомственной краткосрочной целевой программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2022 год».

По результатам проведения заседания Комиссии был определен период подачи заявлений об участии в Программе претендентами: с 3 октября 2022 года по 28 октября 2022 года.