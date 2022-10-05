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Абхазия Информ

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РА НА 2022 ГОД»

Новости Среда, 05 октября 2022 16:23
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ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РА НА 2022 ГОД»

Сухум. 5 октября 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики Республики Абхазия прошло первое заседание межведомственной комиссии по ведомственной краткосрочной целевой программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2022 год».

По результатам проведения заседания Комиссии был определен период подачи заявлений об участии в Программе претендентами: с 3 октября 2022 года по 28 октября 2022 года.

По вопросам возможности участия в Программе обращаться в Государственное учреждение Министерства экономики Республики Абхазия «Государственное инвестиционное агентство» (адрес: г. Сухум, ул. Пушкина, д. 16, бизнес центр «Гудоу Плаза», 3 этаж, офис 3.3).

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 05 октября 2022 16:26

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