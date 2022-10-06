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Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПО СЛУЧАЮ 30-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГАГРСКОГО РАЙОНА

Новости Четверг, 06 октября 2022 18:30
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПО СЛУЧАЮ 30-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГАГРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 6 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил граждан республики с 30-летием освобождения Гагрского района от грузинских оккупантов. В поздравлении говорится:

Уважаемые соотечественники! 

Примите искренние поздравления с 30-летием со Дня освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии. Тщательно подготовленная и блестяще выполненная, Гагрская наступательная операция стала одной из важнейших в деле приближения Победы над грузинским агрессором. 


Являясь символом сплоченности, бесстрашия воинов, она имела очень важное как военно-политическое, так и моральное значение для нашего народа, еще более укрепив его веру в Победу над врагом. Мы гордимся мужеством и отвагой героев-освободителей и в нашей памяти всегда будут живы те, кто отдал свои жизни во имя свободы нашей родной земли, кто не дожил до сегодняшнего дня. 

Дорогие ветераны! Благодаря каждому из вас народ Республики Абхазия живет под мирным небом в свободном и независимом государстве! 

Уважаемые соотечественники! Я поздравляю вас с этой знаменательной датой и желаю вам мира и благополучия!  

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 06 октября 2022 18:36

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