АЛЕКСАНДР АНКВАБ: «ОСВОБОЖДЕНИЕ ОККУПИРОВАННОЙ ЧАСТИ ГАГРСКОГО РАЙОНА ИМЕЛО НЕ ТОЛЬКО ВОЕННОЕ, НО И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ»

«В истории Отечественной войны народа Абхазии есть важнейшие этапы. Гагрская военная операция, проведенная с 1 по 6 октября 1992 года, является именно таковой. Блестяще подготовленная и молниеносно осуществленная, она стала первым существенным военным успехом на пути к Победе.

Сухум. 6 октября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил соотечественников с 30-й годовщиной освобождения Гагрского района от войск Госсовета Грузии.

Освобождение оккупированной части Гагрского района имело не только военное, но и политическое значение. Наступательная операция позволила разорвать кольцо блокады, дала возможность решать жизненно необходимые вопросы и проложила путь к окончательному изгнанию грузинских агрессоров с территории Республики Абхазия.

Отмечая 30-летие освобождения Гагры как всенародный праздник, преклоняем головы перед памятью доблестных воинов, погибших за свободу Отечества. Выражаем восхищение и благодарность ветеранам Победы», – говорится в поздравлении премьер-министра.

Александр Анкваб пожелал соотечественникам мира и благополучия наследникам героев.