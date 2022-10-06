МЭР ГРОЗНОГО ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИИ, ПРИБЫВШИЕ НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА

«Уважаемый Хас-Магомед Шахмагомедович, дорогие гости, разрешите мне от лица Администрации столицы Республики Абхазия города Сухум, от себя лично поздравить грозненцев, мэра города Грозного, с Днем города. Я первый раз в городе Грозном. Конечно, все очень нравится, явно видно, что город развивается, и еще большие планы. От души хочу пожелать городу развития и быть таким образцовым, как он есть на сегодняшний день. Жителям мирного развития, здоровья крепкого и успехов», – сказал Беслан Эшба.

Мэр Сухума пригласил главу города Грозного Хас-Магомеда Кадырова с визитом посетить столицу Абхазии.

Беслан Эшба подарил мэру Грозного алабашьа (посох), башлык, абхазский нож из дамасской стали и памятную монету «Аиааира», выпущенную Нацбанком Абхазии.

В этот же день мэр Сухума принял участие в церемонии открытия песочных часов в Грозном.

На въезде в столицу Чеченской Республики со стороны Аргуна открыли 13-метровые песочные часы, символизирующие возрождение города. В церемонии открытия приняли участие делегации, прибывшие в Грозный на празднование Дня города.

На мероприятии присутствовали глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

Инсталляция выполнена в виде гигантских песочных часов, в нижней части которых отображён современный Грозный, а в верхней части старый, разрушенный войной город и песок, который сыпется в нижнюю часть часов, символизируя, что старый город преобразовывается в новый с течением времени.

«Чтобы люди видели, чувствовали, что на самом деле было у нас. Народ начинает забывать, насколько был разрушен город Грозный, республика. Насколько были трудные времена. Гостям тоже интересно, что было на самом деле в Чеченской Республике, поэтому придуманы эти песочные часы. Они наглядно передают ту картину, то, что мы пережили. Это не вина чеченского народа, это те же самые западные спецслужбы придумали ту же войну, которую сегодня мы видим на Украине. В Сирии, Осетии, Ливии, везде было то же самое. Они начинали с Чеченской Республики и всячески старались через нас развалить суверенитет России. Потом через другие страны. У них не получилось и не получится. Старались экономически нас уничтожить - не получилось, в военно-морском плане – абсолютно не получилось и не получится. В России еще есть настоящие мужчины, которые бегут не от войны, а бегут туда, где есть война», – сказал Рамзан Кадыров на церемонии открытия песочных часов.