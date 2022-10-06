Сухум. 6 октября 2022. Абхазия-Информ. В Ростове стартовал XXI Международный фестиваль искусств «Мир Кавказу». Главной концертной площадкой стал Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького.

Министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, принявшая участие в событии, сердечно поприветствовала участников фестиваля, отметив, что культура всегда была и остается приоритетным направлением государственной политики на Дону. Именно поэтому, инициатива Министерства культуры России о проведении фестиваля была активно поддержана губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

«Мы сделаем все, чтобы фестиваль стал наглядным подтверждением тому, что народы России высоко ценят и не мыслят своего существования без мира, дружбы и взаимопонимания. Уверена, что предстоящие фестивальные события внесут большой вклад в укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, станут основой для новых проектов».

В фестивале принимает участие Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Республики Абхазия.