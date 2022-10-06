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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Четверг, 06 октября 2022 19:38
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ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 6 октября 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» совместно с сотрудниками оперативного подразделения Управления внутренних дел по Гагрскому району в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля задержан гражданин Республики Абхазия, следовавший из Российской Федерации.

На вопрос, имеет ли последний при себе запрещенные в гражданском обороте Республики Абхазия наркотические, сильнодействующие, ядовитые, психотропные вещества, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, было заявлено, что таковые имеются и находятся в полости желудка.

В результате проведенной медицинской процедуры гражданин собственноручно выдал полиэтиленовый сверток, внутри которого находилось порошкообразное вещество белого цвета – метадон.  

По данному факту будет возбуждено уголовное дело и о ходе его расследования предоставлена дополнительная информация.

Там же на т/п «Псоу» в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля грузового транспорта остановлено и подвергнуто осмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации.

В результате осмотра автотранспортного средства в багажном отделении обнаружена дорожная сумка, в которой находились ограниченные к ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия три аппарата для извлечения криптовалюты.

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Во время дальнейшего осмотра в отсеке для запасного колеса были обнаружены еще пять аппаратов и комплектующие к ним.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 06 октября 2022 19:40

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