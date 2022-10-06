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Абхазия Информ

ТОМСКИЕ КАРДИОЛОГИ ОБСЛЕДОВАЛИ В АБХАЗИИ 150 ДЕТЕЙ

Новости Четверг, 06 октября 2022 19:40
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ТОМСКИЕ КАРДИОЛОГИ ОБСЛЕДОВАЛИ В АБХАЗИИ 150 ДЕТЕЙ

Сухум. 6 октября 2022. Абхазия-Информ. По инициативе культурно-благотворительного Фонда «Ашана» в рамках медицинского проекта «Здоровое поколение» в Абхазию были приглашены специалисты Томского НИИ кардиологии.

С 3 по 5 октября на базе Сухумской детской поликлиники специалисты из Томска провели общую и ультразвуковую диагностику сердца детям до 18 лет. В течение трех дней кардиологи Томского НИИ обследовали 150 детей.

По результатам обследования восьмерым   детям было показано оперативное хирургическое лечение.

КБФ «Ашана» со своей стороны готов оказать помощь в сборе средств для проведения операций. Консультации пациентов осуществлялись совершенно бесплатно.

Родители детей, прошедших обследование, остались очень довольны высоким уровнем знаний специалистов из Томска. КБФ «Ашана» выражает благодарность кардиологам-специалистам Томского НИИ за поддержку деятельности Фонда, за их профессионализм и чуткое отношение пациентам. КБФ «Ашана» также благодарит Минздрав Абхазии и руководству Сухумской детской поликлиники за поддержку медицинского проекта Фонда «Здоровое поколение».

Все расходы, связанные с приездом специалистов из Томского НИИ кардиологии, были покрыты за счёт средств, полученных в ходе реализации «красивых» автомобильных государственных номеров.

КБФ «Ашана» благодарит и МВД за поддержку деятельности фонда и надеется на продолжение сотрудничества.

Фонд и впредь планирует организовывать приезд в Абхазию ведущих медицинских специалистов из России и Армении для диагностирования и консультирования маленьких пациентов республики в рамках медицинского проекта «Здоровое поколение».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 06 октября 2022 19:44

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