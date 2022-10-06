7 ОКТЯБРЯ ЧАСТЬ УЛИЦ СТОЛИЦЫ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сухум. 6 октября 2022. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» столицы сообщает: в связи с ремонтными работами на водоводе завтра, 7 октября, с 09:00 будет прекращена подача питьевой воды на улицах – 8 Марта, Санчарская (с проездами), Студенческая, верхняя часть Патейпа, Кортуа и Фестивальная.

Подача воды возобновится 8 октября, согласно графику.

МУП «Водоканал» приносим гражданам свои извинения за временные неудобства.