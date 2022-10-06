В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ СТРАНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Сухум. 6 октября 2022. Абхазия-Информ. Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии, объединяющий 21 организацию, обсудил с послом России в республике Михаилом Шургалиным подготовку к страновой конференции,
На встрече обсуждались проблемы русских соотечественников в Абхазии, тема конференции и приглашение международных гостей на данное мероприятие.
Михаил Шургалин отметил, что в работе организаций русских соотечественников должна быть консолидированность, подчеркнув, что при подготовке к конференции важно учитывать меняющиеся обстоятельства в мире.
«Страновая конференция – это важнейшее мероприятие для нашей русской общины и его нужно как следует подготовить. И конечно, со своей стороны, все, что от нас зависит, мы сделаем», – сказал посол.
После встречи с Михаилом Шургалиным КСОРС провёл первое собрание, посвящённое проведению страновой конференции.
Об этом сообщает пресс-служба КСОРС.