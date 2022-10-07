ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ЮБИЛЕЕМ

Свидетельствую Вам свое почтение и от имени народа Республики Абхазия и себя лично направляю самые теплые поздравления по случаю Вашего юбилея! Благодаря Вашей решительности в деле защиты национальных интересов Российской Федерации, политической дальновидности, принятию выверенных и сложных решений обеспечивается защита российского народа, устойчивое развитие страны.

Сплоченный многонациональный народ Российской Федерации под Вашим руководством достойно отвечает глобальным вызовам и угрозам.

Уважаемый Владимир Владимирович, Вы принадлежите к числу самых влиятельных мировых лидеров современности и пользуетесь неизменной поддержкой своих граждан.

С Вашим именем неразрывно связано укрепление российской государственности, авторитета России в качестве одной из мощнейших держав на международной арене, отстаивающей справедливый миропорядок.

В Республике Абхазия всегда будут Вам благодарны за тот большой личный вклад, который Вы вносите в развитие абхазо-российского межгосударственного сотрудничества, носящего стратегический и союзнический характер, динамично и продуктивно развивающегося на основе крепких уз дружбы и взаимопонимания.

Убежден, что совместными усилиями отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией и впредь будут неуклонно укрепляться на благо наших народов.

В этот знаменательный день, уважаемый Владимир Владимирович, примите пожелания крепкого здоровья, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний».