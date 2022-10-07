ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ЮБИЛЕЕМ
Сухум. 7 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с 70-летним юбилеем. Текст поздравления гласит:
«Уважаемый Владимир Владимирович!
Свидетельствую Вам свое почтение и от имени народа Республики Абхазия и себя лично направляю самые теплые поздравления по случаю Вашего юбилея! Благодаря Вашей решительности в деле защиты национальных интересов Российской Федерации, политической дальновидности, принятию выверенных и сложных решений обеспечивается защита российского народа, устойчивое развитие страны.
Сплоченный многонациональный народ Российской Федерации под Вашим руководством достойно отвечает глобальным вызовам и угрозам.
Уважаемый Владимир Владимирович, Вы принадлежите к числу самых влиятельных мировых лидеров современности и пользуетесь неизменной поддержкой своих граждан.
С Вашим именем неразрывно связано укрепление российской государственности, авторитета России в качестве одной из мощнейших держав на международной арене, отстаивающей справедливый миропорядок.
В Республике Абхазия всегда будут Вам благодарны за тот большой личный вклад, который Вы вносите в развитие абхазо-российского межгосударственного сотрудничества, носящего стратегический и союзнический характер, динамично и продуктивно развивающегося на основе крепких уз дружбы и взаимопонимания.
Убежден, что совместными усилиями отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией и впредь будут неуклонно укрепляться на благо наших народов.
В этот знаменательный день, уважаемый Владимир Владимирович, примите пожелания крепкого здоровья, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний».