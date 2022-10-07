«РИЦА» – ДОСРОЧНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ

Сухум. 7 октября 2022. Абхазия-Информ. Футбольный клуб «Рица» стал досрочно победителем в чемпионате Республики Абхазия. Гудаутские футболисты в матче 19-го тура чемпионата победили сухумское «Динамо» со счетом 4:1, тем самым набрали 48 очков и за 2 тура до окончания турнира обеспечили себе первое место.

Председатель Госкомитета РА по делам молодежи и спорту Джемал Губаз поздравил футбольный клуб «Рица» с досрочной победой.

«Уважаемые футболисты, тренеры и руководство клуба, от всей души поздравляю вас со знаменательным событием – досрочной победой футбольного клуба «Рица» в чемпионате Абхазии. Вы продемонстрировали блестящую индивидуальную и, главным образом, коллективную игру на протяжении всего чемпионата. Усилиями руководства клуба и тренерского штаба удалось создать сильную и сыгранную команду, способную добиваться высоких результатов. Уверен, что вслед за этой победой будут и другие. Потенциал для этого у клуба есть. Желаю футболистам дальнейших успехов, а болельщикам – новых поводов для радости!» – отмечается в поздравлении.