Сухум. 7 октября 2022. Абхазия-Информ. В эти дни в Абхазии проходит Международный арт-пленер «Краски осени Абхазии». Организаторы факультет живописи Абхазского госуниверситета. 11 художников из разных районов России приехали в Абхазию и каждый день будут выезжать в живописные места вместе со студентами АГУ на пленер.

«С тех пор, как мы (из-за ковида) не проводили пленер в АГУ произошли некоторые положительные изменения. Сегодня у нас новые мастерские появились, чтобы проводить мастер-классы и другие занятия. Есть уже соответствующие условия. Появляются новые направления. В этом году новое направление – скульптура. Это очень сложное направление. Еще можем сказать, что был замечательный выпуск 29 человек. Ежегодно выпускаем до 20 человек», – говорит декан факультета живописи Нугзар Логуа.



Ректор АГУ Алеко Гварамия пригласил участников пленера присоединиться к празднованию 90-летия АГУ, которое будет отмечаться с 13 по 16 октября.



Среди гостей есть и те кто много раз участвовал в пленер краски осени и те кто приехал впервые.

Народный художник Чувашии Анатолий Данилов, давний друг Абхазии и постоянный участник арт-пленера. У него вышел отдельный сборник с абхазскими работами.

«Мне очень приятно что арт-пленер Апысны – это уже традиция. Это не просто пленер, а традиция с со своими инновациями и опытом. Это полезно для студентов безусловно и для тех, кто в нем участвует», – сказал Данилов. Он проведет матер-класс.

Впервые участвует представитель Татарстана Антонина Елесова. Она рассказала участникам и гостям пленера о схожем опыте Татарстана.



Итоговая выставка арт-пленера состоится 11 октября.