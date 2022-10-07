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Абхазия Информ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-ПЛЕНЕР «КРАСКИ ОСЕНИ АБХАЗИИ»

Новости Пятница, 07 октября 2022 18:57
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-ПЛЕНЕР «КРАСКИ ОСЕНИ АБХАЗИИ»

Сухум. 7 октября 2022. Абхазия-Информ. В эти дни в Абхазии проходит Международный арт-пленер «Краски осени Абхазии». Организаторы факультет живописи Абхазского госуниверситета. 
11 художников из разных районов России приехали в Абхазию и каждый день будут выезжать в живописные места вместе со студентами АГУ на пленер. 

«С тех пор, как мы (из-за ковида) не проводили пленер в АГУ произошли некоторые положительные изменения. Сегодня у нас новые  мастерские появились, чтобы проводить мастер-классы и другие занятия. Есть уже соответствующие условия. Появляются новые направления. В этом году новое направление – скульптура. Это очень сложное направление. Еще можем сказать, что был замечательный выпуск 29 человек. Ежегодно выпускаем до 20 человек», – говорит декан факультета живописи Нугзар Логуа.

Ректор АГУ Алеко Гварамия пригласил участников пленера присоединиться к празднованию 90-летия АГУ, которое будет отмечаться с 13 по 16 октября. 

Среди гостей есть и те кто много раз участвовал в пленер краски осени  и те  кто приехал впервые.

Народный художник  Чувашии Анатолий Данилов, давний друг Абхазии и постоянный участник  арт-пленера. У него вышел отдельный сборник с абхазскими работами.

«Мне очень приятно что арт-пленер Апысны – это уже традиция. Это не просто пленер,  а традиция с со своими инновациями и опытом. Это полезно для студентов безусловно и  для тех, кто в нем участвует», – сказал Данилов. Он проведет матер-класс.

Впервые участвует  представитель Татарстана Антонина Елесова. Она рассказала участникам и гостям пленера о схожем опыте Татарстана. 

Итоговая выставка арт-пленера состоится 11 октября.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 07 октября 2022 19:00

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