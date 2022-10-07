НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МИНЗДРАВА

Сухум. 7 октября 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба представил коллективу нового начальника лечебно-профилактической помощи Батала Кация.

«У вас есть большой опыт работы в системе здравоохранения и уверен, что на новой должности вы сможете помочь министерству», – отметил Эдуард Бутба