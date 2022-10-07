НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МИНЗДРАВА
Новости Пятница, 07 октября 2022 22:12
Сухум. 7 октября 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба представил коллективу нового начальника лечебно-профилактической помощи Батала Кация.
«У вас есть большой опыт работы в системе здравоохранения и уверен, что на новой должности вы сможете помочь министерству», – отметил Эдуард Бутба
Со своей стороны Батал Кация выразил слова благодарности за доверие.
«Я знаю, что могу надеяться на поддержку руководства и коллектива», – осказал он.