МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОВЕРИЛ РАБОТУ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

За последние несколько месяцев в медучреждении благодаря помощи Минздрава и собственными силами проведено не мало ремонтных работ, приобретено новое оборудование, оптимизирован штат и многое другое.

В стороне не остаются и меценаты, например, за счёт благотворительный помощи ООО «АбхазРегионСтрой» у приемного отделения был уложен новый асфальт.

Об изменениях и нововведениях министру рассказал исполняющий обязанности главврача РБ Эрик Хатхва во время обхода медучреждения.