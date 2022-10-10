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Абхазия Информ

ПЯТЬ ПЕРВЫХ И ДВА ВТОРЫХ МЕСТА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ ПО БОКСУ

Новости Понедельник, 10 октября 2022 14:55
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ПЯТЬ ПЕРВЫХ И ДВА ВТОРЫХ МЕСТА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ ПО БОКСУ

Сухум. 10 октября 2022. Абхазия-Информ. C 7 по 9 октября в Ростове-на-Дону прошло Международное Первенство по боксу, посвященное памяти лейтенанта милиции Евгения Байда. В нем приняли участие спортсмены из Абхазии, Ростова-на Дону и Ростовской области. Нашу республику представляли воспитанники секции бокса Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.

Призовые места среди спортсменов Управления распределились следующим образом:

Первое место завоевали: Саакян Сумбат 2013 г.р. в в/к 30 кг, Саакян Артур 2014 г.р. в в/к 36 кг, Микаелян Даниил 2009-2010 г.р.в в/к 35 кг, Хибба Леон 2011-2012 г.р. в в/к 40 кг, Чкадуа Артём 2009-2010 г.р. в в/к 46 кг.

Второе место: Беридзе Георгий 2009-2010 г.р. в в/к 36 кг, Ичмелян Эдгард 20013 г.р.

Тренируют спортсменов Адлейба Беслан и Авидзба Давид.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 10 октября 2022 14:59

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