ПЯТЬ ПЕРВЫХ И ДВА ВТОРЫХ МЕСТА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ ПО БОКСУ

Сухум. 10 октября 2022. Абхазия-Информ. C 7 по 9 октября в Ростове-на-Дону прошло Международное Первенство по боксу, посвященное памяти лейтенанта милиции Евгения Байда. В нем приняли участие спортсмены из Абхазии, Ростова-на Дону и Ростовской области. Нашу республику представляли воспитанники секции бокса Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.