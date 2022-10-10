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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Понедельник, 10 октября 2022 14:59
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НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 10 октября 2022. Абхазия-Информ. Сотрудниками 1-го отдела милиции УВД по г. Сухум в результате реализации оперативной информации задержан житель столицы Адлейба Тимур Асланович 2000 г.р.

У последнего в ходе личного досмотра обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана» в крупном размере, что установлено в результате исследования экспертами ЭКЦ МВД РА. Сам же гражданин Адлейба Т.А. на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения аналогичным веществом, за что в настоящее время отбывает 15 суток административного ареста в нарушении ст. 45 КоАП РА.

По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотического средства в крупном размере СО УВД по г. Сухум по признакам преступления, предусмотренного ч .2 ст. 223 УК РА в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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По признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 223, ч. 2 ст. 224 прим 1 УК РА, а именно незаконное приобретение, хранение, перевозка, а также незаконный ввоз в республику Абхазия наркотических средств в крупном размере следственным отделом УВД по Гагрскому району возбуждено уголовное дело в отношении Гвинджия Арнольда Асламбековича 1996 г.р.

Житель г. Гагра Гвинджия А. А. был задержан в результате реализации оперативной информации сотрудниками УУР МВД совместно с сотрудниками ОУР УВД по Гагрскому району и сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Абхазии после прохождения т/п «Псоу».

Последний хранил в себе сильнодействующее наркотическое средство «метадон», которое было извлечено с помощью медицинского вмешательства из желудка задержанного. Арнольд Гвинджия на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения веществами «Метадон» и «Марихуана», что установлено в результате проведенного медицинского освидетельствования в наркологическом диспансере Минздрава Абхазии.

О ходе расследования будет предоставлена дополнительная информация.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 10 октября 2022 15:05

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