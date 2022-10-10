ТРОИМ КУРСАНТАМ ИЗ АБХАЗИИ ПРИСВОЕНО ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ «СЕРЖАНТ»

Сухум. 10 октября 2022. Абхазия-Информ. Приказом министра по ЧС Абхазии, генерал-лейтенанта Льва Квициния троим курсантам из Абхазии, обучающимся в Академии противопожарной службы МЧС России, присвоено воинское звание «сержант».

Вышеназванные курсанты являются командирами факультетских групп.

Церемония вручения им сержантских погон прошла в Москве, в расположении АГПС МЧС России.