ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ВОКАЛИСТОВ АЛИСЫ ГИЦБА

• Гран-при конкурса жюри присудило вокалисту Алексею Юрковскому, которому также вручили сразу несколько спецпризов: за лучшее исполнение произведений современного композитора – компакт диск с произведениями композитора и пианиста Сергея Чечетко, два билета на любой спектакль в театр «Геликон-Опера» и интервью в журнале «Музыкальная жизнь».

• Лауреатом первой степени стал Леонард Ланс, которому Абхазская Госфилармония подарила возможность участвовать в ее проектах. Еще одним лауреатом первой степени жюри выбрали Надежду Гамаюн. В качестве спецприза она получила сертификат на сольный концерт в «Геликон-Опере».

• Лауреатами второй степени стали Елена Исаева и Анна Литвин, которую наградили специальным призом за лучшее исполнение произведений Чайковского – раритетным бюстом композитора от Благотворительного Фонда фон Мекк, который занимается популяризацией творчества великого музыканта.

• Лауреатами третьей степени стали Елизавета Аксанова и Кнарик Закарьян, которая также получила спецприз в виде сольного концерта в культурном центре Елены Образцовой в Санкт-Петербурге.

Первый международный конкурс вокалистов Заслуженной артистки России, Народной артистки Абхазии, солистки Московского театра Геликон-опера Алисы Гицба прошел в Сухуме с 6 по 9 октября.