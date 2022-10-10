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Абхазия Информ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ВОКАЛИСТОВ АЛИСЫ ГИЦБА

Новости Понедельник, 10 октября 2022 15:08
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ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ВОКАЛИСТОВ АЛИСЫ ГИЦБА

Сухум. 10 октября 2022. Абхазия-Информ. Определены победители Международного конкурса вокалистов Алисы Гицба

• Гран-при конкурса жюри присудило вокалисту Алексею Юрковскому, которому также вручили сразу несколько спецпризов: за лучшее исполнение произведений современного композитора – компакт диск с произведениями композитора и пианиста Сергея Чечетко, два билета на любой спектакль в театр «Геликон-Опера» и интервью в журнале «Музыкальная жизнь».

• Лауреатом первой степени стал Леонард Ланс, которому Абхазская Госфилармония подарила возможность участвовать в ее проектах. Еще одним лауреатом первой степени жюри выбрали Надежду Гамаюн. В качестве спецприза она получила сертификат на сольный концерт в «Геликон-Опере».

• Лауреатами второй степени стали Елена Исаева и Анна Литвин, которую наградили специальным призом за лучшее исполнение произведений Чайковского – раритетным бюстом композитора от Благотворительного Фонда фон Мекк, который занимается популяризацией творчества великого музыканта.

• Лауреатами третьей степени стали Елизавета Аксанова и Кнарик Закарьян, которая также получила спецприз в виде сольного концерта в культурном центре Елены Образцовой в Санкт-Петербурге.

Первый международный конкурс вокалистов Заслуженной артистки России, Народной артистки Абхазии, солистки Московского театра Геликон-опера Алисы Гицба прошел в Сухуме с 6 по 9 октября.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 10 октября 2022 15:10

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