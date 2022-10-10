АЛЛА БЕЛЯЕВА НАЗНАЧЕНА ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СЭС

«Алла Ивановна, Вы будете возглавлять большой, слаженный и дружный коллектив. Мы вместе должны вывести работу СЭС совершенно на другой уровень. Вы прекрасно понимаете, какие задачи перед вами поставлены министерством здравоохранения. Ковид ещё не закончился, во всём мире есть вспышки, не нужно ослаблять бдительность. Вы являетесь большим профессионалом», – отметил министр.

Алла Беляева поблагодарила министра за оказанное доверие.

«Я надеюсь, что мы вместе с санитарной службой выполним все поставленные перед нами задачи, прилагая к этому максимум усилий», – сказала она.