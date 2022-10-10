ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ В АБХАЗИИ ВЫЯВЛЕНО 163 ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19

Сухум. 10 октября 2022. Абхазия-Информ. С 27 сентября по 10 октября в Абхазии выявлено 163 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 7 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 57977 человек.

В Гудаутской ЦРБ скончалась женщина 83 лет.

Зарегистрировано 695 летальных случаев.





