ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ В АБХАЗИИ ВЫЯВЛЕНО 163 ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19
Новости Понедельник, 10 октября 2022 15:57
Сухум. 10 октября 2022. Абхазия-Информ. С 27 сентября по 10 октября в Абхазии выявлено 163 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 7 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 57977 человек.
В Гудаутской ЦРБ скончалась женщина 83 лет.
Зарегистрировано 695 летальных случаев.
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