ВАЛЬТЕР БУТБА ПОЗДРАВИЛ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ С 30-ЛЕТИЕМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Сухум. 11 октября 2022. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Вальтер Бутба поздравил Министерство обороны с 30-летием вооруженных сил Абхазии. В поздравлении говорится:
«Уважаемый министр обороны, товарищи офицеры!
Примите самые искренние поздравления с Днем создания Министерства обороны Республики Абхазия!
Принятый 11 октября 1992 года Указ Председателя Президиума Верховного Совета Республики Абхазия «О создании Министерства обороны и Генерального штаба» стал прочной основой для создания системы защиты Абхазского народа от возможных провокаций и военных вызовов. Вы с честью отстояли право нашей страны на суверенитет и независимость, защитили народ от уничтожения, выполнили благородную освободительную миссию.
С особой благодарностью поздравляю ветеранов Министерства обороны, деятельность и накопленный опыт которых заслуживают уважение со стороны коллег и являются достойным примером для молодежи.
Желаю всему личному составу Министерства обороны здоровья, семейного благополучия, оптимизма и терпения в решении каждодневных задач, успехов и новых достижений в службе на благо Родины».
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