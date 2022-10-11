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Абхазия Информ

ВАЛЬТЕР БУТБА ПОЗДРАВИЛ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ С 30-ЛЕТИЕМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Новости Вторник, 11 октября 2022 18:13
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ВАЛЬТЕР БУТБА ПОЗДРАВИЛ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ С 30-ЛЕТИЕМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Сухум. 11 октября 2022. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Вальтер Бутба поздравил Министерство обороны с 30-летием вооруженных сил Абхазии. В поздравлении говорится: 

«Уважаемый министр обороны, товарищи офицеры! 

Примите самые искренние поздравления с Днем создания Министерства обороны Республики Абхазия! 

Принятый 11 октября 1992 года Указ Председателя Президиума Верховного Совета Республики Абхазия «О создании Министерства обороны и Генерального штаба» стал прочной основой для создания системы защиты Абхазского народа от возможных провокаций и военных вызовов. Вы с честью отстояли право нашей страны на суверенитет и независимость, защитили народ от уничтожения, выполнили благородную освободительную миссию.

С особой благодарностью поздравляю ветеранов Министерства обороны, деятельность и накопленный опыт которых заслуживают уважение со стороны коллег и являются достойным примером для молодежи.

Желаю всему личному составу Министерства обороны здоровья, семейного благополучия, оптимизма и терпения в решении каждодневных задач, успехов и новых достижений в службе на благо Родины».

Прочитано 15 раз Последнее изменение Вторник, 11 октября 2022 18:16

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