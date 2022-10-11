СОТРУДНИКИ МЧС ПРОВЕЛИ ЛЕКЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Сухум. 11 октября 2022. Абхазия-Информ. В сухумской средней школе N3 сотрудники отдела государственного пожарного надзора МЧС Абхазии провели лекции для преподавательского состава. Речь шла о правилах эвакуации учеников и персонала при пожаре или иных чрезвычайных ситуациях.

Рассматривались конкретные практические схемы организованного вывода детей из здания школы в экстренных ситуациях.