СОТРУДНИКИ МЧС ПРОВЕЛИ ЛЕКЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Новости Вторник, 11 октября 2022 18:17
Сухум. 11 октября 2022. Абхазия-Информ. В сухумской средней школе N3 сотрудники отдела государственного пожарного надзора МЧС Абхазии провели лекции для преподавательского состава. Речь шла о правилах эвакуации учеников и персонала при пожаре или иных чрезвычайных ситуациях.
Рассматривались конкретные практические схемы организованного вывода детей из здания школы в экстренных ситуациях.
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