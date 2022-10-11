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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВСТРЕТИЛСЯ С НОВЫМ ГЛАВОЙ МИССИИ МККК В АБХАЗИИ

Новости Вторник, 11 октября 2022 18:21
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВСТРЕТИЛСЯ С НОВЫМ ГЛАВОЙ МИССИИ МККК В АБХАЗИИ

Сухум. 11 октября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министру Александру Анквабу сегодня был представлен новый глава миссии Международного Комитета Красного Креста в Республике Абхазия Родриго де Резенде, который приступил к своим обязанностям взамен убывающего Натана Рейеса. Бывший руководитель миссии выразил благодарность премьер-министру «за всемерное содействие правительства работе МККК».

Натан Рейес особо подчеркнул, что непосредственное участие премьер-министра ускорило возобновление работы по поиску пропавших без вести в результате грузино-абхазской войны. В настоящее время миссия МККК активно взаимодействует в этом направлении с министерством по чрезвычайным ситуациям и другими абхазскими структурами.

В то же время, по информации бывшего главы миссии, вырабатываются предложения МККК по сотрудничеству с властями Абхазии и в других вопросах. Премьер-министр выразил признательность Натану Рейесу за его деятельность на посту главы миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии. Приветствуя нового руководителя офиса Родриго де Резенде, Александр Анкваб подтвердил готовность абхазской стороны к взаимодействию с миссией и оказанию необходимой поддержки в ее работе.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 11 октября 2022 18:22

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