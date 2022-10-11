ПОЗДРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА АНКВАБА ПО СЛУЧАЮ 30-ЛЕТИЯ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ АБХАЗИИ
Сухум. 11 октября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил командование и личный состав Вооруженных Сил Республики Абхазия с 30-летием со дня создания:
«Поздравляю вас и весь народ с 30-летием создания Вооруженных Сил Республики Абхазия!
В 1992 году, в период трагических испытаний, выпавших на долю нашего народа в связи с вторжением грузинских войск, были приняты основополагающие документы – решения Верховного Совета Республики Абхазия о создании Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных Сил.
Под командованием Председателя Верховного Совета Владислава Ардзинбы Вооруженные Силы добились главной в современной истории Абхазского государства победы – победы за свободу и независимость. И все послевоенные годы Вооруженные Силы несут службу по защите Отечества.
На современном этапе перед армией и флотом стоят новые задачи – укрепление военного потенциала государства, формирование сил обороны, отвечающих требованиям времени, подготовка высококвалифицированного кадрового резерва.
Нет никаких сомнений, что закаленные в боях Вооруженные Силы, верные долгу и данной присяге, при поддержке руководства страны и всего народа достойно справятся с этими задачами.
Всегда помним погибших защитников Отечества, их подвиги и самопожертвование. Благодарны ветеранам за преданное служение интересам Родины.
Уверены в высоком боевом духе личного состава Вооруженных Сил и готовности безоглядно защищать свой народ и страну.
Мира и благополучия вам, защитникам Абхазского государства!»
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