 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА АНКВАБА ПО СЛУЧАЮ 30-ЛЕТИЯ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 11 октября 2022 18:23
Оцените материал
(0 голосов)
ПОЗДРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА АНКВАБА ПО СЛУЧАЮ 30-ЛЕТИЯ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ АБХАЗИИ

Сухум. 11 октября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил командование и личный состав Вооруженных Сил Республики Абхазия с 30-летием со дня создания:

«Поздравляю вас и весь народ с 30-летием создания Вооруженных Сил Республики Абхазия!

В 1992 году, в период трагических испытаний, выпавших на долю нашего народа в связи с вторжением грузинских войск, были приняты основополагающие документы – решения Верховного Совета Республики Абхазия о создании Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных Сил.

Под командованием Председателя Верховного Совета Владислава Ардзинбы Вооруженные Силы добились главной в современной истории Абхазского государства победы – победы за свободу и независимость. И все послевоенные годы Вооруженные Силы несут службу по защите Отечества.

На современном этапе перед армией и флотом стоят новые задачи – укрепление военного потенциала государства, формирование сил обороны, отвечающих требованиям времени, подготовка высококвалифицированного кадрового резерва.

Нет никаких сомнений, что закаленные в боях Вооруженные Силы, верные долгу и данной присяге, при поддержке руководства страны и всего народа достойно справятся с этими задачами.

Всегда помним погибших защитников Отечества, их подвиги и самопожертвование. Благодарны ветеранам за преданное служение интересам Родины.

Уверены в высоком боевом духе личного состава Вооруженных Сил и готовности безоглядно защищать свой народ и страну.

Мира и благополучия вам, защитникам Абхазского государства!»

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 11 октября 2022 18:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВСТРЕТИЛСЯ С НОВЫМ ГЛАВОЙ МИССИИ МККК В АБХАЗИИ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С 30-ЛЕТИЕМ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.