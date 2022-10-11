ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С 30-ЛЕТИЕМ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

В своём выступлении на торжественном вечере посвященном этой дата глава государства сказал:

Наш народ гордится Вооруженными силами, которые формировались в самое тяжелое для страны время – в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

11 октября 1992 года Председатель Верховного Совета Республики Абхазия, выдающийся лидер нашего народа Владислав Григорьевич Ардзинба подписал Постановления Президиума Верховного Совета Республики Абхазия «О создании Министерства обороны Республики Абхазия», «О создании Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Абхазия», «О Вооруженных Силах Республики Абхазия». Исполняющим обязанности Министра обороны был назначен полковник Владимир Аршба, начальником Генерального штаба Вооруженных Сил – полковник Султан Сосналиев.

Значимость принятых решений невозможно переоценить.

Имена тех, кто стоял у истоков создания министерства и Генштаба, прославленных командиров, ратные подвиги защитников Отечества навсегда вписаны золотыми буквами в историю нашей страны.

В этот знаменательный для всего народа день особые слова благодарности хотел бы выразить ветеранам Вооруженных Сил за проявленные подвиги и храбрость во имя священной Победы. Вы самоотверженно стояли на страже суверенитета государства и в сложный период после войны.

Мы чтим светлую память тех, кто отдал самое главное – свои жизни, был верен присяге. Они всегда будут живы в памяти народа.

Нынешнее поколение военнослужащих продолжает славные традиции старшего поколения – поколения победителей. Сегодня Вооруженные Силы Республики Абхазия являются защитниками мира, независимости и территориальной целостности Республики Абхазия.

Хотел бы отметить, что государство и впредь будет уделять постоянное внимание совершенствованию, укреплению материально-технической базы Вооруженных Сил, учитывая сложность современной геополиитической обстановки.​

Товарищи военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, в этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго».