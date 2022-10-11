 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С 30-ЛЕТИЕМ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Вторник, 11 октября 2022 18:33
Оцените материал
(0 голосов)
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С 30-ЛЕТИЕМ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 11 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент, главнокомандующий Вооруженных Сил Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Вооруженные силы Республики Абхазия с 30-летием создания.

В своём выступлении на торжественном вечере посвященном этой дата глава государства сказал:

«Товарищи военнослужащие, ветераны Вооруженных Сил Республики Абхазия, поздравляю вас с 30-ой годовщиной создания Вооруженных Сил Республики Абхазия.

Наш народ гордится Вооруженными силами, которые формировались в самое тяжелое для страны время – в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

11 октября 1992 года Председатель Верховного Совета Республики Абхазия, выдающийся лидер нашего народа Владислав Григорьевич Ардзинба подписал Постановления Президиума Верховного Совета Республики Абхазия «О создании Министерства обороны Республики Абхазия», «О создании Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Абхазия», «О Вооруженных Силах Республики Абхазия». Исполняющим обязанности Министра обороны был назначен полковник Владимир Аршба, начальником Генерального штаба Вооруженных Сил – полковник Султан Сосналиев.

Значимость принятых решений невозможно переоценить.

Имена тех, кто стоял у истоков создания министерства и Генштаба, прославленных командиров, ратные подвиги защитников Отечества навсегда вписаны золотыми буквами в историю нашей страны.

В этот знаменательный для всего народа день особые слова благодарности хотел бы выразить ветеранам Вооруженных Сил за проявленные подвиги и храбрость во имя священной Победы. Вы самоотверженно стояли на страже суверенитета государства и в сложный период после войны.

Мы чтим светлую память тех, кто отдал самое главное – свои жизни, был верен присяге. Они всегда будут живы в памяти народа.

Нынешнее поколение военнослужащих продолжает славные традиции старшего поколения – поколения победителей. Сегодня Вооруженные Силы Республики Абхазия являются защитниками мира, независимости и территориальной целостности Республики Абхазия.

Хотел бы отметить, что государство и впредь будет уделять постоянное внимание совершенствованию, укреплению материально-технической базы Вооруженных Сил, учитывая сложность современной геополиитической обстановки.

Товарищи военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, в этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 11 октября 2022 18:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОЗДРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА АНКВАБА ПО СЛУЧАЮ 30-ЛЕТИЯ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ АБХАЗИИ ПРЕЗИДЕНТ СОВЕРШИЛ ПОЕЗДКУ ПО ОЧАМЧЫРСКОМУ РАЙОНУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.