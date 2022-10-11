ПРЕЗИДЕНТ СОВЕРШИЛ ПОЕЗДКУ ПО ОЧАМЧЫРСКОМУ РАЙОНУ
Сухум. 11 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания совершил поездку по Очамчырскому району, пострадавшему в результате ливневых дождей. Глава государства побывал в селах Адзюбжа, Кындыг, Маркула, в г. Очамчыра. Его сопровождали первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, начальник УКС Тимур Агрба.
В этих населенных пунктах подтопило дома, размыло дороги. В результате стихии нанесен существенный ущерб частным домовладениям.
Глава Администрации села Адзюбжа Дмитрий Абухба доложил Президенту о последствиях наводнения. По его словам, в Адзюбже пострадало 8 домов. Президент осмотрел один из домов, пообщался с хозяевами.
Аслан Бжания обещал оказать помощь в ликвидации последствий стихии.
По итогам поездки президент провёл совещание в Администрации Очамчырского района.
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